Goochelen met spitse tekenkunst en moddervette straathumor, dat is Rogier Roeters

I can’t stop laughing…crying. Een hartstochtelijke woordenstroom neemt bezit van Theaterfestival Boulevard 2022. Het nieuwe campagnebeeld van het festival grijpt je meteen bij de lurven. Een ontwerp van de in Vught geboren kunstenaar Rogier Roeters (1980).

In één pakkend beeld vangt Roeters de emotionele knaldrang van veel cultuursnoepers. Want na jaren coronamiserie mag er weer genoten worden. Een subliem idee om Roeters te vragen om deze herwonnen levensvreugde te verbeelden. Deze kunstenaar heeft continu zijn voelsprieten uitstaan. Hij weet wat er wringt en speelt bij jong en oud. Een niet aflatende stroom aan dagelijkse tekeningen is het resultaat. Trefzekere straatpoëzie die alleen al via Instagram 118.000 volgers trekt.

Voeldoende

In zijn Bossche atelier stapelen de tekeningen zich op. Op zijn werktafel maar ook in lades en koffers. Tekeningen die recht voor zijn raap een oprecht gevoel of dagelijkse beslommering verbeelden, vaak vergezeld van een spitse, terloopse of humoristische zinsnede. Roeters vangt de tijdsgeest met leuzen als Ga zelf in jezelf geloven en Voeldoende.

Andere keren kun je keihard lachen om een Egocentric Cactus of een Pussy ventilator. Moddervette straathumor botst op intieme filosofische bespiegeling. Soms lekker melig, onvervalst erotisch en dan weer buitengewoon diepzinnig. ,,Ik ben een veelvraat als het op maken aankomt”, glimlacht Roeters. ,,In twee uur tijd kan ik stapels tekeningen eruit persen. Ik sta open voor de wereld, maar ik speel ook een spel met de werkelijkheid. Bevreemdende, absurde situaties fascineren me.”

Volledig scherm Op het dak van de Prodentfabriek in Amersfoort - en op nog drie andere locaties in die stad - prijkt sinds vorig jaar een tekst van Rogier Roeters. © CheeseWorks

Roeters produceert aan één stuk door. ,,Tekeningen, zinnen en ideeën dringen zich aan me op. Het blijft maar komen. Ik kan er notities van maken. Idealiter kan ik het meteen kwijt op papier. Ik wil de spontaniteit en oprechtheid behouden. Net als een kind dat voor zichzelf tekent.”

In een aantal van zijn tekeningen bekijkt Roeters de wereld vanuit een vrouwelijk perspectief. ,,Intrigerend hoe vrouwen nu hun vrijheid claimen. De machocultuur van de mannen neem ik ook graag onder de loep. Ik ken die wereld wel een beetje omdat ik vroeger in de jeugd van Willem II heb gevoetbald.”

Geliefd bij 17-jarigen én zeventigers

Roeters studeerde aan de Bossche kunstacademie en het Sandberg Instituut Amsterdam. Vorig jaar had hij nog de wanden van de Bossche galerie Arti Capelli volledig bekleed met duizenden tekeningen. Via een online-shop verkoopt hij zijn actuele tekenkunst. ,,Zestien- en zeventienjarigen zijn gek op mijn werk, maar het wordt ook gekocht door liefhebbers van zeventig.” Op Instagram plaatst hij regelmatig talloze filmpjes en tekeningen.

Op gewiekste wijze jongleert Roeters met emoties. Voor de coronacrisis was hij ook werkzaam als goochelaar. Vingervlug demonstreert hij enkele kaarttrucs. Met zijn empathische blik is Roeters een geboren goochelaar. Lessen kreeg hij van meestergoochelaars Leo Smetsers en Henk Arnoldus. ,,Je leert in de gedachten van mensen te kruipen. Snel en brutaal te zijn”, vertelt Roeters die zijn goochelshows weer hoopt op te pikken. ,,Maar ik maak ook korte films. Theatrale, absurde films met eigen textiel- en modeontwerpen. Ooit hoop ik kunst, films en goochelen bij elkaar te laten komen in mijn werk.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Rogier Roeters Artworks (@rogierroeters) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.