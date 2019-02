Groot aantal inbraken in Brabant: criminele broers uit Den Bosch en Eindhoven opgepakt

Vier verkeers­drem­pels in Empel weggehaald in verband met veroorza­ken van overlast

0:32 EMPEL - De vier verkeersdrempels in de weg Dorsvlegel in Empel worden nog deze maand weggehaald. Dat heeft bestuurslid Frank van Ballegooyen dinsdagavond in de vergadering van de bestuursraad van Empel gezegd. De betonnen platte plateaus van anderhalve meter in de straat van en naar het voetbalterrein van Emplina veroorzaken teveel trillingen en lawaai voor de bewoners in de straat.