Grootscheepse controle in Bossche binnenstad: politie en gemeente gooien mobiele camera in de strijd

,,Dit bevalt goed. En we gaan het zeker ook in andere delen van de gemeente doen”, zegt een woordvoerder van de gemeente als de controle rond half vijf amper een uur bezig is. Hij neemt poolshoogte bij een auto van handhaving die bij de Zuid-Willemsvaart is geparkeerd. Op de achterbank ligt een laptop waarop kentekens van passerende auto’s voorbijflitsen. Ze zijn ‘gezien’ door een camera achter een zijruit. ,,We hebben de kentekens ingevoerd van voertuigen waarvan de eigenaar heeft verzuimd gemeentelijke boetes te betalen. Er zitten ook andere soorten achterstallige betalingen bij”, zegt de woordvoerder.