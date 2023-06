Haring met dropsaus? Studenten Koning Willem I College laten de Nieuwe Nederlandse Keuken proeven

Gigantisch onbelang­rij­ke dingen waarvan je tóch wilt weten hoe het zit in nieuwe podcast van Michiel van de Weerthof

DEN BOSCH - Zeg eens: hoe zet jij je bestek in de vaatwasser? Met de punt omhoog of naar beneden? Over dit soort ‘gigantisch onbelangrijke dingen die superbelangrijk zijn’ gaat de nieuwe podcast van Michiel van de Weerthof. Eentje die hij in longcovidtempo maakt.