HAS laat wenskaarten tekenen voor gedupeerde varkensboer Van Sleuwen in Boxtel

DEN BOSCH/BOXTEL - Het college van bestuur en de directie van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben het personeel en de studenten gevraagd wenskaarten te schrijven voor agrariër Van Sleuwen.

Van Sleuwen is de veehouder met stallen aan de Brede Heide in Boxtel waar maandag dierenactivisten van Meat the Victims met een kleine honderd demonstranten in de stallen zaten om aandacht te vragen voor de varkens en hun leefomstandigheden.

Bij de balie lagen gisteren wenskaarten die gretig aftrek vonden bij de studenten. In een begeleidend briefje schrijft Dick Pouwels namens het college van bestuur en de directie: ,,Het bezetten van een varkensbedrijf, hoe verzin je het! De gebeurtenissen in Boxtel en de dreiging later in de week in Moergestel hebben onze HAS-gemeenschap niet onberoerd gelaten. Wij vinden het vreselijk wat de boer en zijn gezin hebben doorgemaakt. Wij hebben geen goed woord over voor deze acties, zijn verontwaardigd, zeg maar gerust boos!”

Pouwels verder: ,,Een actie zoals in Boxtel is een grove inbreuk op de privacy van de betrokken boer en zijn familie en niet acceptabel.” Voor de goede orde moet hierbij wel worden aangetekend dat Van Sleuwen niet bij de stallen van de Brede Heide woont, maar in Meierijstad.

De brief gaat verder: ,,Natuurlijk zijn er allerlei discussies over dierenwelzijn, transitie van minder dierlijk naar meer plantaardig eiwit en emissieproblematiek van de veehouderij. Thema’s waar we met ons onderwijs, onze studenten en ons onderzoek aan werken. Daarmee leveren we oplossingen voor deze vraagstukken in de praktijk. Dit onderstreept het grote belang van onze opleidingen in het veehouderijdomein. Wil je de boer in Boxtel ook een hart onder de riem steken, geef dan gehoor aan de actie en teken de kaarten bij de receptie! Die liggen er tot vrijdagmiddag.”