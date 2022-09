Helemaal verliefd op ‘m’n bolleke’ in Den Bosch: ‘Het is kei-knus’

Zingen om de oorlog te overleven: levens­kunst in Kamp Vught

VUGHT - De Tweede Wereldoorlog blijft de oorlog waaraan we andere oorlogen spiegelen. De verhalen grijpen ons nog steeds bij de strot. In Nationaal Monument Kamp Vught ging vrijdag 23 september ‘Hoor de vrouwen zingen’ van muziektheatergroep Da Vida in première. Een ode aan de kracht van muziek, humor en saamhorigheid.

