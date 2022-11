Helvoirt krijgt geen treinstation, maar D66 legt zich daar nog niet bij neer

Nieuwe Dial Q Filmquiz in Verkadefa­briek: ‘Lachen, peinzen en puzzelen met je vrienden’

DEN BOSCH - ,,Dial Q Filmquiz is een groot filmvragenfeest voor iedereen die weleens een film heeft gezien. Gemaakt door zes filmtotaalidioten.’’ Dat zegt Paul Luiken uit Hoorn over de mede door hem ontwikkelde filmquiz die op 2 december wordt gehouden in de Verkadefabriek in Den Bosch.

14 november