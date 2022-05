Herdenking NM Kamp Vught met foto’s van 750 mensen die zijn overleden of gefusilleerd in het kamp

VUGHT - Twee jaar op rij was het publiek vanwege corona niet welkom, maar vandaag is de herdenking op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught weer als vanouds. Met sprekers zoals Antoine en Vincent de Kom, nabestaanden van oud-gevangene van Kamp Vught Anton de Kom en met foto’s van de 750 mensen die zijn overleden of gefusilleerd in Kamp Vught.

De dodenherdenking op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught begint om 14.00 uur met een welkomstwoord door directeur Jeroen van den Eijnde. Daarna is het woord aan Antoine en Vincent de Kom die vertellen over hun persoonlijke familiegeschiedenis.

Zij zijn een kleinzoon en een achterkleinzoon van Anton de Kom (1898-1945), oud-gevangene van Kamp Vught. De Kom schreef het boek Wij slaven van Suriname, dat in 2020 opnieuw is uitgegeven en in de bestsellerlijst is beland en werd als eerste Surinamer opgenomen in de Nederlandse geschiedeniscanon. Het boek is een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing.

Diggy Dex

Songwriter en rapper Diggy Dex (Koen Jansen) verzorgt de muzikale intermezzi. Hij brengt onder andere het lied Treur niet: Ode aan het leven en Morgen komt het goed ten gehore. Suzanne Krijger draagt een spoken word voor, waarin elementen van poëzie, storytelling en rap worden gecombineerd. Zij studeert aan de Academie voor Theater op Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Ook Astrid Sy, historicus, schrijver en presentator van het historische tv-programma Andere Tijden, houdt een toespraak waarna ceremoniemeester Koos Theuws het memorandum uitspreekt, gevolgd door twee minuten stilte en de kranslegging.

Portretten van 750 mensen die overleden of gefusilleerd zijn in Kamp Vught

Nieuw tijdens de herdenking is het uitreiken van portretten aan bezoekers; foto’s van de 750 mensen die zijn overleden of gefusilleerd in Kamp Vught. De foto’s krijgen een tijdelijke plek op de muur bij het crematorium. Directeur Van den Eijnde plaatst het eerste portret. De tamboers van het Vughtse Gilde Sint Catharina begeleidt het publiek naar de plek. Hierna volgt nog het defilé en leggen bezoekers bloemen bij de asputten.

Na een stille tocht, die om 19.20 uur start vanaf Brasserie 115 aan de Loonsebaan, begint traditioneel de Nationale Herdenking op de fusilladeplaats in Vught. Verschillende organisaties en nabestaanden leggen kransen en bloemen. Dit jaar zijn onder anderen ambassadeur Maksym Kononenko en Honorair Consul Karel Burger Dirven van Oekraïne aanwezig.

Entree gratis en pendelbussen ingezet

De entree van NM Kamp Vught is 4 mei gratis. Van 10.00 tot 17.00 worden pendelbussen ingezet vanaf het parkeerterrein van de IJzeren Man.

De officiële gemeentelijke herdenking begint om 18.00 uur in de Lambertustoren. Om 18.25 uur is de herdenking bij de Joodse Plaquette op het perron van het NS-station en om 18.40 uur volgen bij het monument voor het NS station twee minuten stilte. Om 19.00 uur begint de herdenkingsdienst in de Oude St. Nicolaaskerk in Helvoirt. ’s Ochtends worden er op verschillende plekken kransen gelegd.

Bevrijdingsdag

Op donderdag 5 mei is NM Kamp Vught geopend vanaf 10.00 uur. Zandtekenaar Monique Groffen geeft om 12.30, 13.30 en 15.00 uur voorstellingen van ongeveer vijftien minuten. Op een groot scherm maakt zij met een schepje zand een mooi verhaal.



