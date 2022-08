Herdenkingsbijeenkomst in Den Bosch voor oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië: ‘Verhalen vervagen, maar herinneringen blijven in de ziel’

DEN BOSCH - Met liederen, toespraken, kransleggingen en het hijsen van de Nederlandse driekleur is maandag ook in Den Bosch stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de andere kant van onze aardbol. Het is vandaag precies 77 jaar geleden dat agressor Japan capituleerde en Nederlands-Indië werd bevrijd.

Er waren maandagmiddag volgens de organisatie HONI ‘42-’49 ongeveer 270 belangstellenden bij de herdenking en viering van de bevrijding bij het Indië-monument in Den Bosch aanwezig. De letters HONI staan voor ‘Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië’. Thema was dit keer: ‘Indië in mijn Ziel’.

Heftige verhalen

Volledig scherm Indy Schaaij (17) uit Zaltbommel: ,,Belangrijk dat we iets van Nederlands-Indië weten." © Peter de Bruijn Indy Schaaij uit Zaltbommel is 17 jaar. Ze brengt de gemiddelde leeftijd maandag behoorlijk omlaag. ,,Mijn oma Henny Schröder zingt in het HONI-koor”, legt ze uit. ,,Ze heeft mooi gezongen, ja. Hoe herdenken moet als alle mensen die de oorlog in Nederlands-Indië hebben meegemaakt er niet meer zijn? Dat is een lastige. Ik hoor de heftige verhalen en verschrikkingen nu direct van oma. Die vertel ik ooit door aan mijn kinderen, maar oma heeft de echte belevingen en herinneringen uit de Jappenkampen. Ik denk dat herdenken uiteindelijk zal vervagen. Nederlands-Indië hoort bij onze geschiedenis. Belangrijk dat we er iets van weten.”

‘Collectief geheugen gaat verloren’

Het zit in de familie, want haar 24-jarige neef Philip Schröder is maandag één van de sprekers bij het Indië-monument in de tuin van Zorgcentrum Grevelingen in Den Bosch. ,,Mijn oma is de laatste in een generatie. Haar thuisland, zoals dat alleen nog bestaat in het collectieve geheugen van haar generatie, zal verloren gaan”, houdt hij zijn publiek voor. ,,Mijn oma is de eerste generatie Indische Nederlanders uit een tijd die ons land graag vergeet. Indië zit in mijn ziel. Wat dat precies betekent is lastig onder woorden te brengen.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Volledig scherm Philip Schröder (24) hield een toespraak. ,,Indië zit in mijn ziel, maar wat dat precies betekent vind ik moeilijk uit te leggen." © copyright Marc Bolsius

Afspiegeling

,,Hoe we de verhalen uit Nederlands-Indië moeten blijven doorgeven is een goeie”, zegt Philip na afloop. ,,Ik zoek ook naar antwoorden. De verhalen blijven een afspiegeling van wat Indische mensen jou hebben verteld. Ik ben als jongere minder bezig met Nederlands-Indië dan vorige generaties. Ik zie er niet uit als een Indo, maar het zit op een of andere manier wel in m’n ziel.”

Quote Ik ben als jongere minder bezig met Nederlands Indië dan de generaties voor mij Philip Schröder

(Tekst gaat door onder de foto)

Volledig scherm Kinderburgemeester Noah Verwaal hijst de Nederlandse vlag met secretaris Tony Ernst (rechts) van HONI in top. Van herdenken naar het vieren van 77 jaar bevrijding van Nederlands Indië. © copyright Marc Bolsius

Jongeren?

,,Waar de jongeren waren? Dat is echt een probleem”, antwoordt voorzitter Hanneke Schults van de stichting HONI even later. ,,Veel jongeren zijn nu op vakantie. Ik ben gastdocent op scholen. De kinderen hangen aan je lippen als ik ze over de periode ‘42 - ‘49 vertel. De ouders moeten ze misschien meenemen. Een leuke bijeenkomst voor jeugd en kinderen rondom het thema? Misschien een idee. Daar ga ik nog eens over nadenken.”