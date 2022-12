Het feestelijk ritme van de darboeka krijgt de overhand bij Marokkaanse Bosschenaren: ‘Wat zijn ze goed!’

Ongeluk met touring­cars op de A2 bij Den Bosch, weg inmiddels weer open

DEN BOSCH - Op de A2 bij Den Bosch zijn woensdagmiddag twee touringcars met elkaar in botsing gekomen. De twee rijstroken in de richting Utrecht zijn daardoor een tijd dicht geweest. Inmiddels is de weg weer open voor verkeer.

30 november