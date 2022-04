Het is even wennen aan Bossche Van Berckelstraat met rood (en straks groener) kleurtje waar fietsers nu ‘de baas’ zijn

De afschuwe­lij­ke foto’s van de jodenver­vol­ging waren in werkelijk­heid soms nog gruwelij­ker; Kamp Vught heeft nieuwe expositie

VUGHT - ,,Ze staan hier op een zondag te wachten tot ze kunnen instappen in de trein naar Westerbork. Wij weten nu dat ze nog geen week later allemaal dood zijn. Vermoord in Sobibor.” Jeroen van den Eijnde vertelt over de expositie De Jodenvervolging in foto’s. Die is na Amsterdam en Berlijn te zien in Kamp Vught. Over ijzingwekkende beelden die nog afgrijselijker bleken te zijn.

