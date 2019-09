‘Het loopt flink uit de hand rond Eindhoven’ door ongeluk met twee auto's, chauffeur Jean voorkomt erger

’Opa, kunnen jullie nog spelen?’ leidt tot concert Ceder Stars & Friends

11:11 DEN BOSCH - In de Bossche huiskamer prijkt een oude jukebox, aan de muren afbeeldingen die de liefde voor The Beatles verklaart. En, een paar zwartwit foto's van een paar goed uitziende jonge muzikanten uit de jaren zestig. Hier woont Henk van Gulik, één van de knapperds op de foto en een Ceder Star van het eerste uur. Die Ceder Stars komt nog één keer terug, op 15 september in De Lachende Vis in Empel: The Ceder Stars & Friends.