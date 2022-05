Het móet en zal veiliger in Kruisstraat: ‘Het zit vooral in gedrag van mensen’

met video Oud-loodgieter Wim van Grinsven uit Rosmalen maakt de mooiste dingen van (koper)afval

ROSMALEN - Zijn huis in Rosmalen staat er vol mee. Overal waar je kunt kijken staan of hangen koperen of met emaille bewerkte uilen, ijsvogeltjes, kolibries, arenden, enkele koperbloemen en -violen. „In de kasten ook”, aldus ambachtsman en oud-loodgieter Wim van Grinsven. Een (klein) deel van zijn ‘levenswerk’ en grote hobby is tot en met 29 mei te zien tijdens een expositie in de galerie van de stichting KuBra-Art in het centrum van Rosmalen.

9 mei