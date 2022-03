Hevig twijfelende Dogan zit dan tóch in nieuwe raad

Wel, niet, wel, niet. Wél, en dus wordt Dogan woensdagavond met 38 collega’s geïnstalleerd als raadslid in Den Bosch. De 35-jarige Dogan twijfelde vooraf aan de verkiezingen hevig of ze na vier jaar door wilde gaan. Ze had het druk en was niet helemaal tevreden over de afgelopen jaren, was een paar maanden geleden de reactie. ,,Het had ook en vooral met privéomstandigheden te maken’’, zegt ze nu.



Dogan kreeg bij de verkiezingen vier jaar geleden 508 (voorkeurs)stemmen en claimde daarmee een zetel. Dit jaar stond de tegenwoordig in Rosmalen zelfstandig juriste op plaats 7 op de lijst en behaalde ze nóg meer voorkeursstemmen: 634. Vier jaar geleden voerde de familie keihard campagne, vooral in de buurt De Hofstad waar Dogan destijds woonde.