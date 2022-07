Hoe drie heiligenbeelden met een rolstoel uit de Sint-Jan werden geroofd

Den Bosch trekt jongeren met schulden vlot: ‘Ik had zes maanden geen inkomen’

DEN BOSCH - Minstens elk jaar vijftien Bossche jongeren helpen met problematische schulden. Dat is de bedoeling van de Jongeren Perspectief Aanpak. ,,Want als je schulden hebt, lukt weinig tot niks in je leven.”

27 juli