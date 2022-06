Hoe houd je het vol? Urenlang in de hitte wachten op Opera op de Parade: ‘Ik wil alles goed kunnen zien’

Het snikhete plein is afgezet met markeringslinten. ,,Nee, we mogen nog niet op het plein. Maar ik zie het hier ook goed’’, zegt Ruud van Rosmalen rond 14.00 uur. Deze Bossche operaliefhebber (‘Ik ben naar opera's geweest in Rome, Barcelona en Malaga’) is het gewend om er uren voor het begin van het evenement bij te zijn. ,,Ik ben hier nu sinds een uurtje of twaalf. Het is de bedoeling dat de linten om een uurtje of vier weggaan. En dan hebben we straks een mooi plaatsje.’’