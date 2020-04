Hoe leg je uit dat papa met een blauw oog thuiskomt van zijn werk?

Vughtenaar Mike (21) zit in verplichte quarantai­ne in hotel in Peru: ‘Alsof je gevangen zit’

3 april VUGHT - De 21-jarige Mike van Wijk zit sinds 23 maart in verplichte quarantaine in de Peruaanse stad Cuzco. Wanneer de Vughtse backpacker weer terug kan naar Nederland is onduidelijk. ,,Het gebrek aan beweging begint me op te breken. Normaal sport ik iedere dag, hier kan ik alleen de hotelkamer rondwandelen.‘’