Hoge temperaturen door erotische beurs van Bobbi Eden in de Brabanthallen: ‘Ik hou van lekker wild’

Publieks­prijs voor Erfgoed ‘s-Hertogen­bosch

9:31 DEN BOSCH - Erfgoed ‘s-Hertogenbosch heeft de Geschiedenis Online Publieksprijs 2019 gewonnen. Dat is bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag waarbij onder anderen wethouder Huib van Olden aanwezig was. De Geschiedenis Online Prijs is bestemd voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste online presentatie over geschiedenis.