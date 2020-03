Honderdduizenden euro's dwarrelen over straat in Den Bosch: gevonden geld moet ingeleverd worden

videoDEN BOSCH - Naar schatting honderdduizenden euro's dwarrelden over straat na een brand op de tweede verdieping van een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is waarschijnlijk gesticht in een woning op de tweede verdieping van de flat. De politie heeft een 43-jarige man uit Den Bosch aangehouden. De 65-jarige bewoonster van de woning is gewond geraakt toen zij het pand ontvluchtte en van het balkon sprong. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar.

Tien politieauto's

De brandweer werd rond kwart over twee gealarmeerd, nadat er tien minuten daarvoor eerst een ambulance richting de flat ging. De politie was in groten getale aanwezig. Naar schatting stonden er zo'n tien politieauto's.

Agenten hebben geprobeerd om zo veel mogelijk biljetten op te rapen. De politie onderzoekt wat de herkomst van het geld is en of er mogelijk sprake is van witwassen. De briefjes lagen werkelijk overal: op het gras onder geparkeerde auto’s, in de struiken en op het dak van de ingang van de flat. Waar het geld vandaan kwam, is niet bekend.

,,Heeft u contant geld gevonden in de omgeving Klokkenlaan in Den Bosch?”, vraagt de politie in een oproep via social media. ,,Wij verzoeken u om dit af te geven bij het Bossche politiebureau aan de Vogelstraat 41.”

Politie was eerder bij de flat

Eerder op de avond was er volgens buurtbewoners al een incident in of bij de flat waarvoor de politie naar de Klokkenlaan moest komen. Het is onduidelijk of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Volgens de aanwezige politie zou de brand zijn aangestoken.

Het geld lag voor het oprapen.