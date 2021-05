Honderden mensen demonstreren in Den Bosch tegen kabinet

De demonstratie begon officieel om 14.00 uur bij het station. Deelnemers aan de tocht startten op het middenterrein van de Stationsweg en gaan via de Does de Willeboissingel, Wilhelminaplein, Parklaan, Spinhuiswal en Zuidwal naar de Hekellaan. Via de Zuid-Willemsvaart, gaan de deelnemers naar de Oliemolensingel en Havensingel. Het einde is gepland rond 16.00 uur bij de Stationsweg. De weg is uit voorzorg deels afgezet met dranghekken.

‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’

Pettelaarse Schans

,,Afgelopen week is in gesprek met de organisator van de demonstratie gekeken op welke wijze dit gastvrij, maar ook veilig en verantwoord kan’’, aldus een woordvoerder van de gemeente woensdag. ,,Voor wat betreft de locatie was ons voorstel de Pettelaarse Schans. De organisator is hier niet mee akkoord gegaan en heeft via sociale media een annulering van de demonstratie gemeld. Hij heeft vervolgens tevens aangegeven informeel naar de binnenstad te willen komen. Dat willen we voorkomen, want op Hemelvaartsdag willen we geen demonstratie(s) tussen het doorgaans wat ruimer aanwezige publiek en we willen geen overlast voor bezoekers, ondernemers en inwoners.’’