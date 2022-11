Hoogtepunt voor Zionsburg van Ewald Marggraff; afgebrand Vughts landhuis heeft weer een toren

Auto rijdt zandkuil in en blijft op heuvel steken in Cromvoirt, gewonde vrouw bevrijd

CROMVOIRT - Een automobiliste is vrijdagmiddag in Cromvoirt van de weg geraakt en met haar auto een zandkuil in gereden. Haar voertuig kwam op een heuvel met zand langs de Deutersestraat tot stilstand. De vrouw raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

