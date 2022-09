Hotel Nuland vangt tijdelijk 50 jonge vluchtelingen op

NULAND/DEN BOSCH - Hotel Nuland vangt voor maximaal twaalf weken vijftig jonge vluchtelingen op in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Waarschijnlijk arriveren zij maandag al in Nuland. Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft zijn zorgen geuit over deze tijdelijke opvang.

Omwonenden van Hotel Nuland worden vrijdag geïnformeerd over de opvang. Horecafamilie Van der Valk, die het hotel in Nuland runt, heeft de locatie aangeboden voor noodopvang. Met deze tijdelijke opvang werken zij mee aan extra noodopvangplekken om de situatie in het Groningse Ter Apel te verlichten.

‘Ook plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die daar nu te lang in onveilige omstandigheden verblijven', zo meldt het college van B en W van Den Bosch in een brief aan de gemeenteraad. Opvallend is dat het college aangeeft ‘op generlei wijze directe betrokkenheid te hebben’ in deze opvang.

Burgemeesters uit het Veiligheidsberaad, onder wie burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, zeiden eerder dat ze hooguit tot 1 oktober wilden meewerken aan extra crisisnoodopvang, omdat dat eigenlijk geen taak van gemeenten is. Zij willen dat het Rijk voor meer noodopvangplekken zorgt.

Driekwart komt uit Syrië

Stichting Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) is verantwoordelijk voor de opvang van deze jonge vluchtelingen, die vaak zonder ouders in Nederland arriveren. Dit in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Driekwart van de jonge vluchtelingen komt uit Syrië, de anderen hebben verschillende nationaliteiten.

Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft zijn zorgen geuit bij Nidos over de komst van de vijftig jonge vluchtelingen. ‘Vanwege de ligging van deze locatie; gezien de combinatie met andere opvang in Nuland', doelt het college op de noodopvang in Nuland. B en W vinden het ‘cruciaal dat de groep goed en constant begeleid wordt’. Het Nidos herkent de Bossche zorgen en zet daarom een stevig begeleidingsteam in, zo laat het college in de brief weten. ‘Dit team is dag en nacht bereikbaar'.

B en W geven aan de toezeggingen van Nidos ‘scherp te bewaken'.

Nidos zorgt tevens voor dagbesteding en vervoer voor de jonge vluchtelingen. Bij Hotel Van Nuland was niemand bereikbaar voor een reactie. Het hotel wordt momenteel vernieuwd. Van der Valk vangt ook vluchtelingen op bij Kasteel Meerwijk in Engelen.



