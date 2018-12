Huis beschoten in Den Bosch, bewoner komt met de schrik vrij

DEN BOSCH - In Den Bosch is maandagnacht een huis onder vuur genomen. Zeker vijf kogels vlogen door de ramen en belandden in de muren van een woning aan de Johan van de Veldestraat.

Er vielen geen gewonden, al was tijdens de schietpartij rond 01.00 uur nog zeker één persoon beneden. Die werd niet geraakt. In de ruit zitten zo'n vier kogelgaten. Volgens de politie waren in het huis meerdere mensen aanwezig. Zij belden zelf met de politie.

Ruzie

Een politiewoordvoerder zegt dat er mogelijk een ruzie aan de schietpartij vooraf is gegaan. In het huis woont een gezin met meerdere kinderen in de pubertijd. De ouders zijn al op leeftijd.

Er is zeker een stuk of vijf keer geschoten. De schutter is ontkomen. Volgens omwonenden is hij met een scooter of auto weggereden.

Onderzoek

De straat is afgezet voor verder politieonderzoek. Pionnen markeren de hulzen die op straat zijn gevonden. Rechercheurs en agenten in kogelwerende vesten verzamelen sporen en verhoren onder andere de bewoners. Ook de buren worden verhoord. De forensische opsporing onderzoekt de sporen verder.

Volledig scherm Kogelgaten in de ramen. © Bart Meesters