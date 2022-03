Huis van Bosch op de Markt vanaf 1 april open voor jong en oud: ‘Dichter bij Jheronimus kun je niet komen’

Wie gaat de gemeente helpen om van Innovatie Kwartier Den Bosch een succes te maken?

DEN BOSCH - De plannen van de gemeente Den Bosch met het Innovatie Kwartier Den Bosch in de Spoorzone zijn groots en ambitieus, maar 80.000 vierkante meter ga je niet in je eentje ontwikkelen. Daarom zoekt de gemeente een partij die wil investeren in het project en risico's kan en wil nemen.

4 maart