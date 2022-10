Huis van voormalig Olympisch kampioen hockey oogt als mediterraanse villa, compleet met zwembad en hockeyveldje

met Video Waar buurt bang voor was gebeurde: Vughtse (82) met verzamel­woe­de komt om bij woning­brand

VUGHT – De grootste angst van de buren is werkelijkheid geworden: in haar met verzamelde spullen volgestouwde huis is een 82-jarige vrouw uit Vught omgekomen bij een hevige brand. Dat bevestigt de politie. Een drama dat ondanks de hulpvragen uit de buurt volgens de gemeente niet kon worden voorkomen.

