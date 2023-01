Huishoudelijke hulp nodig in Vught? Vergeet het maar, wachtlijst bedraagt minimaal een jaar

VUGHT - Ouderen of mensen met een beperking in Vught moeten steeds langer wachten op ‘hulp bij het huishouden’. Een jaar is geen uitzondering meer. Het leidt tot schrijnende situaties waarbij hulp soms te laat komt. Met maatregelen probeert de gemeente de wachtlijst terug te dringen.