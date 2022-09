Huizenprijzen in Den Bosch zakken voor het eerst sinds jaar

Er was ook meer te kiezen. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen 667 huizen op de markt. De eerste periode waren dit er nog slechts 441. Dat ook de vraag zeer groot is, blijkt uit het feit dat de verkooptijd in het tweede kwartaal niet steeg. Gemiddeld werden koopwoningen in twintig dagen verkocht. Dat valt te lezen in het kwartaalbericht woningbouw van de gemeente Den Bosch.