Huub Finkers ontvangt Sint-Janspenning, hij is al 80 jaar (!) vrijwilliger in de Sint-Jan

Finkers kreeg de onderscheiding voor zijn ‘grote en buitengewone verdiensten voor de kathedraal en daarmee voor het bisdom’. Als veertienjarige begon hij, en nog steeds is Finkers verbonden met de Sint-Jan. Vele jaren was hij de coördinator van de beroemde kerststal van de kathedraal.

Eind juli trok hij de deur van zijn werkplaats definitief dicht. Nu is hij nog op een bescheiden manier actief als vrijwilliger. In augustus deed Huub Finkers nog zijn verhaal in het Brabants Dagblad in een serie verhalen over 800 jaar Sint-Jan. ,,Zo maak ik toch deel uit van een tiende van de tijd dat de Sint-Jan bestaat”, zei Finkers onder meer. In die tachtig jaar maakte hij zeven bisschoppen en negen plebanen mee.