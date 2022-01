Huurders aanleunwoningen De Taling krijgen brief: ‘Stop met uitschelden van zorgpersoneel’

De Taling bestaat in totaal uit 153 appartementen waarvan 60 aanleunwoningen. In de brief aan de huurders van deze woningen is te lezen dat ‘de uitvoering van de zorg ernstig wordt bemoeilijkt doordat een aantal bewoners de richtlijnen niet opvolgt’. ,,Hierdoor ontstaan discussies met het zorgpersoneel, waarbij er op respectloze wijze wordt gecommuniceerd. Zelfs met op de persoon gerichte opmerkingen en scheldwoorden.’’