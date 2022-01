Huurders krijgen brief van woningcorporatie: 'Stop met uitschelden van zorgpersoneel’

Meer parkjes om buiten te sporten in Den Bosch

DEN BOSCH - Buiten sporten, het is in en zeker in tijden dat binnen niet veel mogelijk is. Den Bosch kent twee Calisthenics parken, waarvan er een bij jongerencentrum De Poort inmiddels weer (voor even) dicht is. De gemeente gaat kijken of en waar er plaats is voor meer van die parkjes.

29 december