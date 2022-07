IJsklontjesmachine en extra watertaps: verhitte strijd op komst bij het EK petanque

Oorlogs­held Edwin Hunt (102) overleden: ‘Als hij vertelde, kon je een speld horen vallen’

DEN BOSCH - De cruciale documenten lagen in 1944 voor het oprapen in het pas bevrijde kantoor van Rijkswaterstaat in Den Bosch. Het enige wat nog moest gebeuren: ze ophalen. Die taak kreeg Edwin Hunt. De Britse oorlogsheld overleed afgelopen zaterdag.

11 juli