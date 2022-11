Illegaal lachgasbedrijf in Den Bosch: dertig auto's in beslag genomen, negen panden doorzocht en twee mannen aangehouden

Geen juf, geen klas; bij de Campus in Rosmalen is het onderwijs van de toekomst al begonnen

ROSMALEN – Zitten kinderen op school vaak achter boek of scherm? Neem ze mee de wereld in. Kinderen zijn onderzoekend. Niks afleren, maar stimuleren. Dat is het uitgangspunt van Campus aan De Lanen. Een nieuwe school in Rosmalen waar weinig traditioneel is. ,,Noem ons maar eigenwijs.”

27 november