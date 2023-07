In Den Bosch zijn de auto's gemiddeld 11 jaar oud

UPDATE Burgemees­ter Loeffplein: van lelijk eendje naar een groene oase

DEN BOSCH - Het is dat er heel wat hoge bouwhekken in de weg staan. Maar het Burgemeester Loeffplein ziet er verrassend uitnodigend uit. Tussen de platanen is een stadsparkje met vlonderpaden aangelegd. Tijdelijk. Dat dan weer wel.