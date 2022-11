Inbraak bij BCC in Den Bosch, politie houdt klopjacht op daders

Joris Linssen komt weer naar Den Bosch: ‘Kans is groot dat boom op de Parade komt te staan’

DEN BOSCH - Het is afwachten of de boom net als vorig jaar in de tuin van de Sint-Jan komt te staan of zoals traditiegetrouw op de Parade. Maar het is zeker dat Joris Linssen naar Den Bosch komt voor het tv-programma Joris’ Kerstboom.

9 november