Ingeborg kreeg golfbal tegen haar hoofd tijdens wandelen: 'Dit had verkeerd af kunnen lopen’

Brief over leed Molukkers. Waarom ontbreekt handteke­ning burgemees­ter Den Bosch?

22 maart DEN BOSCH - Waarom staat de handtekening van de Bossche burgemeester Jack Mikkers niet onder de brief van elf gemeenten in Nederland, waaronder Vught, die aandacht vragen voor het leed dat destijds de Molukkers is aangedaan toen ze naar Nederland kwamen? Dat wil de fractie van Bosch Belang (BB) weten.