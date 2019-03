Initiatiefnemer gestaakte automeeting Den Bosch vindt besluit politie onredelijk: ‘Volgende maand heb ik hopelijk wel een vergunning’

Kind komt kamer binnen. Maar wat dan?

14:12 DEN BOSCH - Het leuke én irritante aan Festival Cement in Den Bosch is dat je nooit weet wat het gaat worden. Het is een evenement voor theatermakers die nog maar aan het begin van hun carrière staan. Van sommigen die op dit ontdekfestival staan, is weinig meer vernomen, anderen wisten zich te bewijzen in de onzekere wereld van de podiumkunsten.