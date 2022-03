Inzet Bossche Agnes Puyn voor Alzheimer en 55+ Helvoirt koninklijk beloond

Puyn richtte in n 2006 de regionale afdeling ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard van Alzheimer Nederland op en is sinds die tijd penningmeester. Later verzorgde zij ook de communicatie en was ze vice-voorzitter. De Bossche stond mede aan de wieg van twee Alzheimer Cafés. En was aanspreekpunt en ontwikkelde ze beleidsstukken voor gemeenten, verzekeraars en aanbieders van zorg en welzijn. Puyn maakte zich bovendien sterk voor de op- en inrichting van een logeerhuis voor mensen met dementie.