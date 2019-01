Isoleercellen PI Vught worden opgeknapt én uitgebreid

Hoofdpodi­um Jazz in Duketown opzij voor WK Handboog­schie­ten; programme­ring aangepast

6:33 DEN BOSCH Het hoofdpodium van Jazz in Duketown (vanaf 7 tot en met 10 juni) verhuist vanaf de Bossche Parade naar de Markt. Voor het Theater aan de Parade komt een tribune met meer dan duizend plaatsen. Dat gebeurt omdat het evenement gedeeltelijk samenvalt met het WK Handboogschieten (vanaf 3 tot en met 16 juni) op de Parade. ,,Het was best ingewikkeld. Maar we zijn er op een goede manier uitgekomen.’’ Dat zegt Eric Kersten, van The Organizing Connection, dat het sporttoernooi organiseert.