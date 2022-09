Jack Koch vaart als eerste onder nieuwe brug in Groote Wielen: ‘Ons vaarwater is nu twee keer zo groot’

Beveiliger van ministers, telg uit bekende Bossche kickboksfa­mi­lie: ‘Kom weleens met een blauw oog op het ministerie’

In het dagelijks leven regelt hij de beveiliging van ministers, geeft hij les op een hogeschool en is hij ook nog ambassadeur van de dopingautoriteit. Maar Jordy Beekwilder (26) is vooral ook fanatiek vechtsporter. Niet vreemd ook, gezien zijn achtergrond. ,,Bij ons thuis draait alles om kickboksen.”

