Jacob Moleschott: van jochie in Den Bosch tot professor en politicus in Rome

Nieuw ‘klooster’ met 102 huurwonin­gen is op komst in Groote Wielen

ROSMALEN - Het tweede kloostergebouw aan de Vlietdijk in de Groote Wielen liet twaalf jaar op zich wachten, nu gaat het ineens snel. Het Tweede Klooster werd in juli opgeleverd, het Derde Klooster met 102 huurwoningen is op komst nadat B en W onlangs akkoord gingen.

5 augustus