Jamy en Siemen redden hun vriendjes uit een benarde situatie, dat verdient een lintje

Daar lig je dan, ziek op de bank terwijl locoburgemeester Fons Potters ook voor jou de rode loper van het Vughtse raadhuis had uitgerold. ,,Het is wel balen, ja”, zegt de 10-jarige Jamy Schuurmans uit Helvoirt, die het jeugdlintje vrijdagmiddag graag in ontvangst had willen nemen. Hij weet waarom. ,,Omdat ik mijn vriend Xander uit de sloot heb getrokken.”