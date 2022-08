JBZ lijkt krakers (voorlopig) met rust te laten: ‘We hebben nog steeds water en elektriciteit’

Een groot logo van Extinction Rebellion bij in de fik gestoken auto’s in Nuland, maar was het deze milieuclub wel?

NULAND - Bij de aangestoken brand bij Millbrooks USA Cars & Parts in Nuland gingen maandagochtend meerdere Amerikaanse pick-up trucks in vlammen op. Het logo van milieuclub Extinction Rebellion (XR) bleef achter op een van de trucks. Toch zijn er twijfels of zij wel echt de brandstichters zijn.

15 augustus