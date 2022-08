Je ziet hem niet, maar je hoort hem wel: Peter Bremer beklimt torens, is gek van de beiaard én The Beatles

Zoeken naar explosie­ven rond afgebrand landhuis Zionsburg, afscher­ming met containers

VUGHT - De herbouw van het landhuis Zionsburg in Vught is in volle gang. Direct na de bouwvak start het uitbaggeren van de vijvers op het Marggraff-landgoed. Omdat daar mogelijk ontplofbare oorlogsresten in liggen, is een gedeelte van het terrein afgeschermd met containers.

12 augustus