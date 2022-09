Jeannie ziet wereld veranderen in 50 jaar achter de kassa: ‘We moeten nu echt vaart maken’

Heel veel wegblij­vers en een enkele gestrande reiziger ‘Ze krijgen mij niet kwaad, wel chagrijnig’

DEN BOSCH - Ze zit al drie kwartier op de trap bij Station Den Bosch. Straks als ze eindelijk op haar werk is in Eindhoven zal ze best chagrijnig zijn. Maar de treinstaking veroordelen? Nee, geen sprake van. ,,Ik snap het ergens wel. Ze krijgen mij niet kwaad.”

30 augustus