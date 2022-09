Jesse (20) knipt minister en Kamerleden voor Prinsjesdag: ‘Het haar van Mark Rutte zou wel iets ruiger mogen’

Rosmale­naar hakt met bijl in op auto van Vlijmenaar: ‘Hij had mijn kind kunnen raken’

DEN BOSCH - De rechtszaak is amper begonnen of de sfeer is direct om te snijden. ,,Leugenaar”, roept de Vlijmense verdachte (43) naar een Rosmalenaar die op de publieke tribune zegt dat hij aangifte zal doen tegen de Vlijmenaar.

14 september