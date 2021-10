John de Bever verricht loting EK zaalvoetbal, maar doet wel eerst een snelcursus Engels

John de Bever na Expeditie Robinson: ‘Doofheid, daar zit een liedje in’

11 september ENGELEN - In het tv-programma Expeditie Robinson kreeg John de Bever onbedoeld de lachers op zijn hand, omdat hij de presentatoren niet verstond. Als zanger weet je dan: daar zit een liedje in. Vandaag werd een deel van de bijbehorende videoclip opgenomen in Engelen.