Jonge fietser gewond bij botsing met auto in Vinkel

‘Mister energie’ Harrie van Hout uit Rosmalen is nu Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau

DEN BOSCH/ROSMALEN - Energiedeskundige Harrie van Hout (74 jaar) uit Rosmalen is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Den Bosch spelde hem deze koninklijke onderscheiding op tijdens de Energiebeurs in de Brabanthallen.

12 oktober