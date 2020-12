Joris en Theo fietsen sprekend lijkende kerstman in en rondom Den Bosch: ‘Het is echt finetunen’

Daarvoor maakten ze gebruik van de app Strava, populair bij onder meer fietsers en hardlopers. De app houdt via GPS-signalen exact bij welke route is afgelegd. Creatieve geesten gebruiken Strava sinds enkele jaren ook om tekeningen - zogenaamde Strava-art - te maken. Zo fietste Meijer zelf bijvoorbeeld al tot in detail uitgewerkte teckels en olifanten. Oud-prof Erik Dekker reed in het voorjaar nog de contouren van Italië, maar dan in Brabant.