Joris’ Kerstboom met poffertjeskraam, draaimolen, en ‘snacks-chalet’: ‘Raar als er niks te doen zou zijn’

Vergeleken met het Bosch’ Winterparadijs met ijsbaan en paviljoen zal de Parade er de komende nogal kaal bij liggen. Joris’ Kerstboom waarvoor Joris Linssen op 11 december van 16.30 tot 20.30 uur tv-opnames maakt is en blijft de traditionele blikvanger. Daar leek het bij te blijven nadat de stichting Bosch’ Winterparadijs zich terugtrok als organisator. Want midden oktober zei Otto van den Groenendaal, voorzitter van de Stichting Winterparadijs, in het Brabants Dagblad dat het niet was gelukt om ‘overeenstemming te bereiken’ met de gemeente. Er was ‘onvoldoende basiskapitaal’.