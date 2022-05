Jubelfeest met uniek 85-jarig kloosterjubileum in Nuland: ‘We houden heel veel van Onze Lieve Heer’

Nee, de paus heeft nog niets van zich laten horen, zegt zuster Joantini Kolfschoten met een lach. Dit jaar hoopt ze haar 85-jarig kloosterjubileum te vieren. Met een jubelfeest in woon-zorgcentrum Sint Jozefoord in Nuland wordt ze samen met twee andere zusters van de congregatie Dochters van Maria en Joseph in het zonnetje gezet. Die gemeenschap heeft het Nulandse klooster gesticht.